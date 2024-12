Oasport.it - Sara Curtis non fa il colpaccio in finale: “Le energie cominciano a scarseggiare, è un contesto diverso”

Leggi su Oasport.it

ha chiuso in settima posizione ladei 50 stile libero ai Campionati Mondiali 2024 di nuoto in vasca corta, in corso di svolgimento alla Duna Arena di Budapest. Un risultato notevole per l’astro nascente della velocità femminile italiana, che non è riuscita a ritoccare il suo record personale (23.76 stabilito ieri in semi) toccando la piastra d’arrivo in 23.87 subito alle spalle della connazionale Silvia Di Pietro (23.85).“Diciamo che sono in acqua da tanto e mi sono goduta appieno la, perché sinceramente era un sogno per me essere qua. Ho dato il massimo. Chiaro che magari leun po’ ama non penso sia dovuto a quello, perché comunque gareggiare tanto mi ha sempre aiutato e non mi ha mai messo troppo in difficoltà“, le parole a caldo della diciottenne azzurra.