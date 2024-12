Agi.it - Roma beffata dal Como, due gol dopo il 90'

Leggi su Agi.it

AGI - Lacade 2-0 contro il Como nella trasferta del Sinigaglia, valevole per la sedicesima giornata di serie A: decisivi i gol in pieno recupero di Alessandro Gabrielloni e Nico Paz. La compagine giallorossa è autrice di un buon avvio di partita, rendendosi pericolosa7' con un destro di Saelemaekers, su cui è decisivo l'intervento di Reina. Al 14' Da Cunha rischia l'autogol sul traversone di Angelino, ma la retroguardia dei lariani riesce a salvarsi. Due minuti più tardi Celik tenta la conclusione, ma non centra lo specchio della porta.quasi venti minuti di sofferenza, gli uomini di Cesc Fabregas reagiscono al 19' con un insidioso calcio di punizione di Nico Paz, che accarezza la parte alta della traversa. Un minutoStrefezza approfitta di un errore di Saelemaekers per andare al tiro, ma non riesce ad inquadrare la porta difesa da Svilar.