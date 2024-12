Renzi contro Meloni e la norma anti consulenze | Un esproprio ad personam ha paura del mio 3% Premier influencer avrà il suo pandoro-gate

Leggi su Open.online

«La cosa più incredibile è che per la prima volta si sancisce il diritto dello Stato di tassare al 100% il lavoro di un cittadino. Loro dicono: i soldi fatturati dalla persona fisica, entro un mese li prende lo Stato. Un». Al Corriere della Sera, in una intervista, Matteodefinisce adlacontenuta nell’emendamento alla legge di bilancio del governo. Si tratta di quella che obbliga i membri del governo che abbiano incarichi presso enti o soggetti extra Ue a versare il 100% degli introiti derivallo Stato. Una misura cucita su di lui, anzidi lui, spiega l’ex sindaco ed exitaliano. Leggasi: lein Arabia Saudita. «Le attività come le conferenze all’estero le faccio solo io. Tutti sanno che questa è unaad», dice, «perché sono rientrato nel centrosinistra.