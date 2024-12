Sport.quotidiano.net - Rbr, ecco la grande sfida con Cantù: "Gara importante, ma non decisiva"

lo qua, il big match della A2 del girone d’andata. Rimini contro, vale a dire la capolista contro chi vorrebbe a tutti i costi la promozione diretta. Chi ha alle spalle un ruolino di 14 vittorie in 15 incontri e chi è attardato di 6 punti ma ha uno straniero in più rispetto all’inizio, Dustin Hogue. RivieraBanca-Acqua San Bernardo è tante cose, ma soprattutto una spremuta di talento che infiammerà il Flaminio e lancerà segnali importanti al resto delle contender. Con un successo i biancorossi salirebbero addirittura a +8, con una sconfitta i canturini rientrerebbero a -4. "In ogni caso rimarrebbero da giocare ancora 22 gare e sono un’enormità – dice Sandro Dell’Agnello –. L’importanza della partita c’è, ci mancherebbe, ma non siamo nemmeno a metà della corsa. Mi sento di poter dire che, se dovessimo perdere, la classifica rimarrebbe ottima.