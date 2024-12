Tutto.tv - Programmazione Italia 1, cosa vedere oggi in diretta tv e streaming

Programmazione Italia 1 di Mercoledì 15 Dicembre 2021

Mattina
07:00 - Mike & Molly
Molly vede realizzato il suo sogno di diventare una vera scrittrice, quando finalmente viene pubblicato il suo primo lavoro
VISIONE ADATTA A TUTTI

07:15 - Tom & Jerry Tales
Nemici giurati, il gatto Tom e il topo Jerry, innescano una serie di gag straordinarie e divertenti Tom s'ingegna per catturare Jerry ma il topo riesce sempre ad avere la meglio

07:37 - Tom & Jerry - Il drago perduto
Animazioni - Tom e Jerry ritrovano un misterioso uovo di drago In breve tempo si schiude e il piccolo draghetto Puffy scambia Tom per sua madre Brandt; USA 2014

08:49 - Young Sheldon
La professoressa Ericson, la nuova insegnante di filosofia di Sheldon, lo demolisce il primo giorno di college
VISIONE ADATTA A TUTTI

09:11 - Young Sheldon
Sheldon e' alle prese con la sua crisi esistenziale: che senso ha alzarsi dal letto la mattina se non possiamo sapere che e' reale?
VISIONE ADATTA A TUTTI
QUESTO PROGRAMMA E' SOTTOTITOLATO

09:34 - Young Sheldon
La prof Hagemeyer, rettrice dell'Universita', convoca George e Sheldon nel suo ufficio per invitare il piccolo a cena con un benefattore
VISIONE ADATTA A TUTTI

09:57 - THE BIG BANG THEORY
Tutti fanno carte false pur di essere presenti alla prima del nuovo episodio di Star Wars Tutti tranne Sheldon che preferisce stare con Amy
QUESTO PROGRAMMA E' SOTTOTITOLATO

10:30 - THE BIG BANG THEORY
Mentre Amy e' a una conferenza, Sheldon e Raj scoprono un nuovo asteroide e discutono su come chiamarlo
VISIONE ADATTA A TUTTI

10:52 - Due uomini e 1/2
I fratelli incontrano Judith e il suo nuovo fidanzato Vedendolo con un nuovo look, Alan decide di rifare il suo nella speranza di avere piu' successo con le donne
QUESTO PROGRAMMA E' SOTTOTITOLATO

11:17 - Due uomini e 1/2
Berta e' costretta a portare al lavoro sua nipote Prudence, Charlie ed Alan rimangono un po' spiazzati dalla ragazzina
VISIONE CONSIGLIATA CON LA PRESENZA DI UN ADULTO

11:48 - Drive Up
Magazine di motori che ci guida tra supercar e auto da sogno, approfondimenti sui modelli piu' recenti e anticipazioni sulle novita' piu' interessanti

12:25 - Studio Aperto
Notizie e approfondimenti in diretta sui temi di attualita' quotidiani a cura della redazione giornalistica di Studio Aperto

Pomeriggio
12:25 - Studio Aperto
Notizie e approfondimenti in diretta sui temi di attualita' quotidiani a cura della redazione giornalistica di Studio Aperto

13:05 - Sport Mediaset XXL
Approfondimento in diretta sul mondo del calcio e dello sport a cura della redazione giornalistica di Sport Mediaset

14:01 - E-Planet
Appuntamento con il Magazine Green all'insegna della sostenibilita'

14:32 - Mr.