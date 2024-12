Sport.quotidiano.net - Prima categoria: il serricciolo va in casa del cqs pistoia e il romagnano a gorfigliano. il mulazzo attende la torrelaghese. Riflettori sullo stadio Del Freo per il big match tra Montignoso e Capannori

Il bigla 14ª giornata (fischio d’inizio per tutti alle 14.30), la penultima del girone d’andata, del campionato diè senz’altro, vale a diree terza forza del girone divise da 3 punti. L’appuntamento è allo’Del’. Gara difficile e delicata ma i rossoblù di Alberti hanno l’occasione di allungare in vetta. Da rilevare che si giooca anche la sfida tra seconda (Capezzano) e quarta in classifica (Folgor Marlia). Trasferta da non sottovalutare per ilche, dopo la rivoluzione interna e il bel pareggio di domenica scorsa, è intenzionato a tornare acon la vittoria in tasca. Per farlo dovrà superare l’ostacolo del Cqsche lirà al campo ’Barontini’ di Agliana. Le due formazioni, distanziate solamente da una lunghezza, saranno entrambe motivate nel provare a conquistare più punti possibili per scrollarsi di dosso una situazione di classifica piuttosto pericolante.