Papa Francesco in volo verso la Corsica inizia il 47 viaggio apostolico

Con la partenza alle ore 8.06 dall’Aeroporto internazionale Leonardo Da Vinci di Roma-Fiumicino, ha avuto inizio il 47esimointernazionale diche si reca ad Ajaccio, in, per la conclusione del Congresso “La Religiosité Populaire en Mediterranée”.Dopo aver lasciato Casa Santa Marta, dove accompagnato dal cardinale Konrad Krajewski, Elemosiniere di Sua Santità, ha incontrato un gruppo di circa dieci persone senza dimora, il Pontefice si è trasferito in auto a Fiumicino e, a bordo di un A320 Neo/Ita Airways, è partito alla volta di Ajaccio. L’atterraggio all’Aeroporto “Napoléon Bonaparte” è previsto per le ore 9.