OnlyFans in Cina | l’ironia e la disillusione delle nuove generazioni

«Era ora, finalmente potremo trovare lavoro». Da qualche giorno, sui social media cinesi non è raro imbattersi in commenti del genere. Gli autori dei post sono quasi sempre molto giovani. E l’oggettodiscussioni è sempre lo stesso:. Il famoso sito web su abbonamento con tantissimi iscritti anche in Europa (Italia compresa, come noto dalle cronache), risulta accessibile dal 29 novembre anche sul territorio cinese. Finora,era nella lunga lista di siti stranieri bloccati sull’Internet di Pechino, in ossequio agli stringenti controlli della cosiddetta Grande Muraglia Digitale. D’altronde, inla diffusione di materiale pornografico è illegale. Su, invece, proliferano video a pagamento per adulti. Spesso diffusi da giovani e giovanissime, in grado di raccogliere cifre anche molto ingenti.