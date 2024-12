Ilgiorno.it - Oltre duemila laboratori e boutique

Il settore della moda a Monza e Brianza, come in tutta Italia, sta vivendo un momento di crisi. Insieme al settore meccanico (in rosso soprattutto per la crisi dell’automotive), è oggi quello più in difficoltà nel manifatturiero brianzolo, con un calo nei primi 9 mesi del 2024 di circa il 10% (allineato al dato nazionale che è al -10.8%). Incidono le incertezze del commercio internazionale e alcuni fattori specifici sul settore moda: la spinta dei prezzi, più marcata nella fiammata inflazionistica innescata dallo choc energetico, le criticità nel reperimento delle materie prime innescate da pandemia e crisi internazionali, gli effetti della Brexit,al basso profilo della domanda di alcuni tra i maggiori mercati dei prodotti della moda, quali Germania e Giappone. Tuttavia c’è ancora ampio terreno di recupero.