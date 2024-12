Oasport.it - Nuoto, Gretchen Walsh sempre più irreale! Di Pietro e Curtis fuori dal podio nei 50 sl dei Mondiali di vasca corta

La notizia è ormai quando il record del mondo non arriva. L’americanaprosegue con il suo percorso fantascientifico in questi2024 diin. Nell’ultima giornata di finali alla Duna Arena di Budapest (Ungheria), la statunitense si è portata a casa il quinto oro iridato a livello individuale, imponendosi nei 50 stile libero femminili.Un’altra prestazione mostruosa per lei, capace di abbattere il muro dei 23? e di migliorare ulteriormente il primato mondiale che aveva ottenuto in semifinale: dal 22.87 al 22.83. Siamo a nove “WR” per l’asso degli States in una gara dalle forti tinte a stelle e a strisce, visto l’argento conquistato da Kate Douglass, anche lei strepitosa in 23.05. A completare ilè stata la polacca Katarzyna Wasick in 23.37.Niente da fare per Silvia Die Sara, che hanno terminato in sesta e settima posizione.