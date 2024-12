Nerdpool.it - Mecha BREAK svela la finestra d’uscita e le modalità

La cerimonia dei The Game Awards ha portato un sacco in trailer e novità, compreso un nuovo trailer per, l’atteso titolo di Amazing Seasun Games. Attraverso un nuovissimo trailer, che vi proponiamo di seguito, sono statete ledi gioco e, soprattutto, ladiarriverà nella primavera del 2025 su Xbox e PC, e avrà, inizialmente, tre diversedi gioco che si aggiungono alla campagna. Queste saranno: 3 vs 3 Arena, 6 vs 6 Battlefield e PvPvE. Quest’ultimasarà protagonista dei prossimi beta test, inoltre, ulteriori informazioni saranno fornite in seguito. Le informazioni attuali sullaPvPvELa nuovadi gioco PvPvE si svolgerà su una mappa enorme con ricompense ottenute sconfiggendo gli NPC e catturando le roccaforti.