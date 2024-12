Lettera43.it - Massimiliano Romeo eletto segretario della Lega lombarda per acclamazione

Leggi su Lettera43.it

Il senatoreè il nuovoperal congresso regionale del partito in corso a Milano. «Tante volte ci sono state beghe di cortile all’inseguimento ossessivo di poltrone e poltroncine. Se vogliamo prendere un po’delle origini, prima viene il simbolo e poi la cadrega, sia chiaro», ha detto l’esponente del Carroccio. «Così come la militanza non può essere considerata manovalanza e poi un comitato ristretto prende le decisioni per tutti. Ci vuole ladelle comunità e dei militanti, non delle personalità. A me questa storiadi Zaia, di Giorgetti e di Vannacci non convince. Ci vuole ladi comunità, nessuno di noi senza il simbolo avrebbe potuto fare quello che ha fatto». Nei giorni scorsi i leghisti Luca Toccalini e Cristian Invernizzi si erano ritirati dalla corsa lasciandounico candidato.