Manovra 2025 si riparte | mercoledì l’approdo in Aula venerdì l’approvazione

(Adnkronos) – Ladopo la frenata.inè previsto18 dicembre con20. Il maxi emendamento elaborato dal governo è stato spacchettato in sei emendamenti in base alle materie trattate e depositato in commissione Bilancio della Camera a firma dei relatori e non del governo. Il documento unico era stato presentato ieri nel tardo pomeriggio ma, in base alle regole parlamentari attuali, in commissione non può essere depositato un maxi emendamento. Le opposizioni hanno sollevato la questione, chiamando in causa la presidenza della Camera e ottenendo il suo spacchettamento. Un lavoro, questo, che ha richiesto tempo per redistribuire correttamente le coperture nei tre testi elaborati. Inoltre, è stato depositato anche un altro pacchetto di emendamenti dei parlamentari riformulati dall’esecutivo che contengono anche alcune proposte che si trovavano nel maxiemendamento.