Le confessioni di Sharon Stone | Non sono più quella di Basic Instinct

«Con Robert De Niro ci siamo conosciuti negli anni Ottanta, quando misottoposta agli interminabili provini per C’era una volta in America. Sergio Leone mi scartò perché avevo le tette troppo grandi rispetto al personaggio di Deborah, ma io e Bob diventammo amici». Così inizia il colloquio di Panorama con, 66 anni, star di film come, Atto di forza e Gloria, incontrata al recente Torino Film Festival dove ha ricevuto il premio alla carriera Stella della Mole. «Io ero ancora agli inizi e lui era già De Niro» continua la. «E da quel momento ho fatto di tutto nella mia carriera per lavorare con lui e Martin Scorsese, un vero genio: quando andavo alle lezioni di recitazione non pensavo ad altro». Per tanti anni le domande allasiconcentrate sulla scena del famoso accavallamento di gambe inin cui l’attrice mostrava chiaramente, seppur per pochi fotogrammi, di non indossare mutandine: «Paul Verhoeven mi chiese di sfilare il tanga bianco perché rifletteva la luce ed era troppo visibile», racconta l’attrice.