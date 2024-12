Gamberorosso.it - La storica cioccolateria napoletana resa grande da un gentiluomo e sua moglie

Non si può dire che laGay-Odin sia una rarità. Sette punti vendita a Napoli, uno a Milano e poi il negozio di Roma, aperto negli anni Ottanta nel quartiere Parioli. Una volta luogo d'incontro di signore ingioiellate e diplomatici, oggi sullo stesso marciapiede, l'insegna partenopea è rimasta la sola insieme ad un negozio di complementi d'arredo. Accanto, il cinema Empire – amato da generazioni per quel suo soffitto apribile che liberava la sala dal fumo all'intervallo (mi sono datata con questa ultima affermazione) – ha chiuso anni fa e ne resta solo una spoglia facciata. Ma se si vuole assaporare il gusto unico del cioccolato napoletano a Roma, entrando in una piccola oasi del lusso, non c'è altro luogo che il civico 9 di via Stoppani. Il brand che è nato nel 1894, ha inaugurato la prima sede fuori Napoli nel 1980 e il negozio capitolino propone tutti i classici della sede flagship di Chiaia: i cioccolatini nudi, le praline, le tavolette, le cialde wafer a forma di ghianda ripiene di tenero gianduja.