La Silicon Valley alla corte di Trump | Zuckerberg Altman e Bezos donano un milione al tycoon

Non ai livelli di Elon Musk, ma i grandi dellasono ormai pronti a collaborare con Donald. Il Ceo di Meta Mark, quello di OpeAI Same il fondatore di Amazon Jeffsi sono avvicinati al futuro inquilino della Casa Bianca, partendo da posizioni molto distanti da quelle del, con l’obiettivo apparente di garantirsi una liscia prosecuzione degli affari. I tre hanno tutti donato undi dollari al fondo di insediamento die hanno avviato colloqui in vista dei prossimi quattro anni.Marksalta sul carro del vincitoreMarkè stato in passato un sostenitore delle politiche del Partito Democratico. Ma nel tempo si è reso conto che per continuare a fare business è meglio non esporsi. E l’ultimo anno ne è l’emblema.