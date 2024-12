Panorama.it - La grande nevicata dell'85

Per due settimane, la neve, la fece da padrona. Strinse d’assedio le città, inchiodò i treni agli scambi e ostruì le tubature’acqua potabile. Obbligò le aziende a interrompere la produzione e costrinse le scuole a lasciare a casa gli studenti. Soprattutto, mise a nudo la fragilità del sistema e la sua forza di reazione. Si bloccò tutto - come in un «fermo immagine» - dove la magia di un bianco sovrano si accompagnò all’inutile slittare di gomme per strade sdrucciolevoli e all’arrancare di autoambulanze che trasportavano feriti con fratture alle gambe.Non a caso, quella del 1985 - fra il 4 e il 14 gennaio - si segnala come Ladel secolo. In 248 pagine, scritte per l’editrice Il Mulino la raccontano Arnaldo Greco e Pasquale Palmieri che evidenziano «la direzionee correnti ascensionali d’aria gelida» ma contemporaneamente - come si trattasse di analoghe rilevazioni meteo - misurano il «sentiment»’Italia di quarant’anni fa.