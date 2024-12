Ilgiorno.it - Incidente a Mortara, auto si ribaltata sulla statale 494: gravissimo 44enne

(Pavia), 15 dicembre 2024 - E' stato trasportato in gravissime condizioni, con l'elisoccorso in codice rosso, all'ospedale di Alessandria. Un uomo di 44 anni, residente a Cilavegna, ha perso il controllo della sua Toyota Yaris, finitasu una fiancata contro un terrapieno a lato della494, nel tratto fra il cimitero die il rondò del Bennet di Parona. L'è successo nel pomeriggio di oggi, domenica 15 dicembre, poco dopo le 15. Sul posto, oltre ai mezzi dei soccorsi sanitari con ambulanza,medica ed elicottero, e ai vigili del fuoco, è intervenuta anche la Polstrada di Voghera, che ha proceduto con i rilievi del caso. In corso di accertamento le cause e la dinamica dell', che sarebbe comunque un'uscita di stradanoma, senza altri mezzi coinvolti.