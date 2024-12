Top-games.it - Guida alle sfide della settimana 11 in Fortnite

Con l’arrivo di tutti i nuovi contenuti legati alladi San Valentino e l’evento “Cuori Selvaggi”, Epic ha oreganizzato per voi una nuova serie di.Se non sapete di cosa sto parlando, andate nel nostro articolo di Cuori Selvaggi per sapere di cosa si sta parlando.Vediamo assieme di qualisi tratta e come superarle facilmente:Cattura diversi tipi di pesci per organizzare un appuntamento con Pescesecco (0/3) – Usare lo sturmento per pescare per trovare facilmente 3 pesci. La ricompensa sarà di ben 20000 punti esperienzaServire una cena di lusso a Pescesecco (0/1) – Una volta trovata l’invitata per pescesecco, bisogna cercare uno dei due ristoranti presenti in ofrnite e cercare il tavolino organizzato per due con un pesce in un ampolla. Una volta completata avrete altri 20000 punti esperienza.