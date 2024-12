Ilnapolista.it - Frattesi: «Mia madre è fissata con lo sport. Faceva boxe. D’estate prendo lezioni di pugilato da lei»

Davide, centrocampista dell’Inter, ha rilasciato un’intervista a La Stampa in cui parla della sua vita privata, deglipraticati oltre al calcio e della sua visione sul calcio giovanile e sul numero di partite in calendario.Leggi anche:: «Con Spalletti c’è amore-odio, mi ha detto dall’inizio che mi avrebbe rotto le scatole»: «Troppe partite, a un certo punto sei cotto»Il marchio di fabbrica: i blitz dalla seconda linea.«Una dote istintiva. Può essere allenata, ma bisogna partire da una base innata. Mi ha aiutato il fatto di essere stato attaccante nelle giovanili della Lazio: conosco bene l’area. L’atteggiamento dell’Inter agevola perché creiamo sempre tante occasioni. Poi giocavo a tennis ed è un po’ come andare a rete, però nel tennis è più rischioso perché l’avversario ti passa se sbagli il tempo».