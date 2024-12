Sport.quotidiano.net - Corrado: "Onorati di aver ospitato l'iniziativa Sogna in Grande"

Pisa, 15 dicembre 2023 – Tanto lavoro, un pizzico di pazienza, ma soprattutto divertimento e passione. Questo è stato lo spirito di “in”, l’attività di Natale di BKT, Title Sponsor della Serie BKT, insieme a Lega B e il Pisa Sporting Club. Fin dal primo anno di partnership con Lega B, l’impegno di BKT verso il sociale, le comunità e tutte le realtà dedite all’inclusione si è manifestato in ogni attività svolta in collaborazione con Lega B e i club locali. In occasione del Natale, dove l’obiettivo comune ad ogni progetto è la felicità dei più piccoli, BKT è scesa in campo proprio al loro fianco. Nello specifico, questa attività natalizia vede il coinvolgimento di associazioni locali impegnate ad arginare situazioni di disagio e di difficoltà sociale, attive nel promuovere una crescita positiva dei bambini, accompagnandoli verso una sana socialità, il benessere e percorsi educativi virtuosi.