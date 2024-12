Cinema | Dadapolis successo napoletano ed evento al Cinema Posillipo

Leggi su Ildenaro.it

» di Carlo Luglio e Fabio Gargano, premiato dal pubblicocon i sold out per l’uscita, resta in sala a Napoli neiModernissimo, Vittoria ritagliandosi una programmazione tra i film di Natale. Ilmartedì 17 dicembre (ore 20,30) ospiterà una serata speciale con la partecipazione dei registi e di alcuni tra i protagonisti: Cristina Donadio, Sergio Fermariello, Dario Sansore, Trallalà. Presentato alle Giornate Degli Autori alla Mostra deldi Venezia,vuole essere un dialogo plurale, una visione caleidoscopica sull’attualità che partendo da Napoli, ne oltrepassa gli orizzonti per affacciarsi al mondo attraverso lo sguardo e le opere di circa 60 artisti e musicisti partenopei. Ne emerge una città in un secolare fermento come veniva raccontata nell’antologia di Fabrizia Ramondino e Andreas F.