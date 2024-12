Lanazione.it - Caccia a ostacoli. Il passaparola non può bastare

Privitera Un tam tam senza fine, estenuante, che mette a dura prova chiunque: è quello della ricerca di una badante, quando un familiare ha necessità di assistenza. Chi ci è passato lo sa bene. Basta una frattura e un anziano fino a pochi momenti prima del tutto autosufficiente, improvvisamente non lo è più. Non sappiamo se ci siano studi a riguardo, ma è certo che la trafila a suon diper riuscire a individuare in breve tempo una persona per occuparsi di uno dei tuoi genitori anziani è una delle principali fonti di stress della nostra vita quotidiana. Aiuti? Pochissimi. Praticamente nessuno. Certo, ci sono da tempo le agenzie private che operano in un giro d’affari diventato via via sempre più redditizio, ma spesso non sono alla portata di tutti. E l’unica soluzione alternativa non può che essere l’infinito tam tam fra amici, amici di amici, conoscenti, colleghi.