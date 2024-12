Formiche.net - Yoon sotto impeachement, Seul senza guida. E adesso?

Il presidente sudcoreano,Suk Yeol, è stato messoimpeachment dall’Assemblea Nazionale, in seguito al fallimento del suo tentativo di imporre la legge marziale la scorsa settimana. I partiti d’opposizione, che detengono la maggioranza nel Parlamento, hanno avuto bisogno del sostegno di solo otto dei 108 parlamentari del partito di governo, il conservatore People Power Party (PPP), per raggiungere la maggioranza qualificata dei due terzi. La mozione è stata approvata con un margine di 204 voti contro 85.L’iter per l’impeachment in Corea del Sud segue un processo rigoroso e articolato che porterà il Paese in una fase di gestione ad interim degli affari correnti – conche rischia di vivere un momento di debolezza anche sulla scena internazionale, dove per Andrei Lankov, uno dei principali esperti di Corea al mondo, ormaiha perso molta credibilità (“In sei oreè riuscito nell’impossibile: rendere la Corea del Nord la parte razionale” della Penisola Coreana).