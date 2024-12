Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 14-12-2024 ore 13:30

DEL 14 DICEMBRE ORE 13.20 CHIARA CHIAVARIUN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA DIRAMAZIONENORD CODE PER UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI SETTEBAGNI IN DIREZIONE DELLA CAPITALESUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI TRA LE USCITE DI NOMENTANA E CASILINAIN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA LAFIUMICINO E VIA DEL MARE E PROSEGUENDO TRA LAURENTINA E DIRAMAZIONESUDSUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMACODE TRA FIORENTINI E TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL RACCORDOCI SPOSTIAMO SULLA PONTINA DOVE CI SONO RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI SPINACETO IN DIREZIONEINFINE DIRAMATA l’ALLERTA METEO di colore giallo: PER LE PROSSIME ORE SI PREVEDONO SUL TERRITORIO PRECIPITAZIONI SPARSE ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE.