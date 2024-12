Ilgiorno.it - Vaccinazioni contro l’influenza: “In Lombardia quest’anno +10%. Ben vengano anche quelle last minute”

Milano, 14 dicembre 2024 - Campagna anti-influenzale? “Inregistriamo un bel 10% in più di" rispetto a un anno fa, sottolinea all'Adnkronos Salute Fabrizio Pregliasco, direttore della Scuola di specializzazione in Igiene e Medicina preventiva dell'Università Starale di Milano. Ma il trend è positivo a livello nazionale: "Quest'anno la vaccinazione è cresciuta del 25%", ha riferito nei giorni scorsi il direttore della Prevenzione del ministero della Salute, Francesco Vaia. "C'è stata una buona comunicazione", ha rimarcato, e "gli italiani hanno capito l'importanza delle". Mentre "la reazione alla vaccinazione anti-Covid è sempre più triste", con numeri ancora bassi, evidenzia Pregliasco, "dopo il crollo osservato soprattutto nell'ultima stagione, le immunizzazionil'influenza sembrano invece risalire" e cresce la speranza di arrivare a coperture più rassicuranti per le fasce a rischio.