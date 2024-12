Ilfattoquotidiano.it - Va al lavoro e ha un infarto in bagno: dipendente di un ipermercato del Lodigiano trovato morto dopo 7 ore

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Un uomo di 60 anni è statoneldei dipendenti di unnel. Mario Garini, di Chieve, Cremona, lavorava da 20 anni come macellaio nel supermercato Bennet di Pieve Fassiraga: proprio qui è statonella nottata tra venerdì 13 dicembre e sabato 14, a causa di un malore. Il ritrovamento, secondo gli accertamenti, è avvenuto 7 oreil decesso. Secondo una prima ricostruzione, Garini ha parcheggiato in un’area usata dai lavoratori per iniziare il turno delle 17. Arrivato nello spogliatoio per indossare il camice, è andato inma non è mai uscito. Lì, infatti, oltre la mezzanotte,l’allarme lanciato dai familiari che non l’avevano visto rientrare a casa, è statoil corpo.Il medico del 118 intervenuto sul posto lo ha dichiaratoper