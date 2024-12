Quotidiano.net - Tragedia in Catalogna: Isak Andic di Mango muore durante un'escursione

, 71 anni, fondatore e proprietario del noto marchio di moda, è morto oggi dopo essere precipitato nel vuoto nelle grotte di Montserrat nella località di Colibatò, inun'con i familiari. L'imprenditore era in compagnia del figlio e della moglie quando è scivolato cadendo da un'altezza di 150 metri. E' stato il figlio a dare l'allarme intorno alle 13:00 al servizio di emergenza del 112, che ha attivato le squadre di soccorso. Lo si apprende dai servizi di emergenza. Grande sportivo e noto a livello mondiale per la sua multinazionale della moda pret a porter,stava realizzando un'nelle celebri grotte di salnitro che aveva compiuto in altre occasioni, quando è rimasto vittima di un incidente, segnalano i media iberici, fra i quali El Pais.