Romadailynews.it - Traffico Roma del 14-12-2024 ore 19:30

Luceverdetrovati dalla redazione anche domani dalle 7:30 alle 16 chiudere il tratto di via del Foro Italico tra viale Tor di Quinto in largo Ferraris IV in direzione Stadio Olimpico inevitabile la formazione di code Vi ricordo che sino al 6 gennaio le ZTL di centro storico e Tridente sono attive dalle 6:30 alle 20 tutti i giorni incluso sabato ed i festivi ad eccezione del 25 dicembre invariati gli orari della ZTL diurna di Trastevere e di tutte le ZTL notturne da oggi sabato 14 dicembre è in vigore il nuovo codice della strada la riforma prevede sanzioni più pesanti per chi usa il cellulare mentre guida o per chi viene trovato positivo ad alcol e stupefacenti tra le novità alla sospensione automatica della patente di una settimana perché ha sorpreso con il telefono al volante da almeno 10 punti sulla patente se i punti sono più bassi la sospensione sarà di 15 giorni questo vale chi viene sorpreso senza cinture o contno per i dettagli di queste altre notizie potete come sempre consultare il sito