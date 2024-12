Bergamonews.it - Società del Quartetto di Bergamo: al via la stagione concertistica

. Si annuncia tra continuità e innovazione la 121°delladeldi: Marco Mazzoleni ha raccolto l’eredità di Giampaolo Rosa, che ha lasciato lo scorso novembre dopo ben diciannove anni di attività. Un cambio che porta con sé entusiasmo e nuove prospettive, mantenendo tuttavia l’impegno verso l’eccellenza artistica e la diffusione della grande musica.“Con la nuova, ladelriafferma la sua missione di promuovere la cultura musicale, offrendo alla città una programmazione che attraversa la storia della Musica, senza barriere né pregiudizi – annuncia il Presidente e Direttore Artistico – mantenendo l’impegno nel perseguire la qualità che ha reso l’Associazione un punto di riferimento per gli amanti della musica classica”.Tra gli elementi centrali del nuovo corso la collaborazione con il Conservatorio “Gaetano Donizetti” die con l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia per dare spazio a nuovi talenti: «Ladel, che nel corso della sua storia ha ospitato artisti poi divenuti di fama mondiale, rinnova la sua vocazione di palcoscenico per i giovani, offrendo loro un’opportunità di crescita e di visibilità, con due concerti che vedono protagonisti il pianista Daniele Martinelli e la violinista Yuki Hirano.