Lanazione.it - Premio letterario Pisa 2024: Carmine Abate vince per la narrativa

Si terrà oggi a Palazzo Gambacorti la cerimonia di premiazione del, giunto quest’anno alla 68esima edizione. Ad aggiudicarsi ilcon "Un paese felice" per la sezione, Pierluigi Lanfranchi con "Controfigure" e Valentino Rocchi con "Ma tu l’hai letto ‘Il giovane Holden’", vincitori ex aequo per la sezione poesia, e Antonio Polito con "Il costruttore" per la saggistica. La premiazione si svolgerà alla presenza del sindaco Michele Conti, dell’assessore alla cultura Filippo Bedini, del presidente delGiancarlo Ceccarini, delle tre giurie e dei vincitori dell’edizione. "Il– ha detto l’assessore alla cultura Filippo Bedini -, oltre a rappresentare un importante esempio di continuità, si caratterizza per la sua capacità di coniugare una dimensione nazionale con un solido ancoraggio locale.