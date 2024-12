Ilfattoquotidiano.it - Ponte Morandi, apre il Memoriale per le vittime. I familiari: “Luogo di denuncia della meschinità umana. Processo? Incubo prescrizione”

A oltre sei anni dalla strage del, quando il crollo del viadotto autostradale genovese causò la morte di 43 persone, domenica 15 dicembre verrà inaugurata la prima parte del “” delle. Una struttura che intende affiancare, in un percorso di visita, il ricordo di quanto accaduto, ladelle responsabilità di chi avrebbe dovuto prevenire la tragedia, “ma anche proporre un’apertura verso un futuro dove stragi come questa non avvengano più, grazie a leggi e controlli più stringenti rispetto a quelli attuali”, spiega Egle Possetti, a nome del comitato deidelle, mentre ci accompagna di fronte al cantierestruttura, che sorge proprio dove insisteva la ‘pila 9? del, collassata il 14 agosto di sei anni fa.Un, quello che l’attuale presidenteRegione ed ex sindaco-commissario Marco Bucci ha voluto si chiamasse “San Giorgio”, malgrado i parenti delleavessero chiesto a più riprese di intitolarlo “14 agosto 2018”, a perenne memoria di quanto avvenuto in quella data.