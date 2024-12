Pfas tossico per il sistema riproduttivo e indistruttibile, cos'è il Tfa trovato nell'acqua minerale in Europa

Leggi su Open.online

di diversi Paesi è stato rilevato l’acido trifluoroacetico (Tfa), unoper ilumano legato all’uso dei pesticidi. La scoperta è particolarmente grave per due ragioni principali. La prima è che il Tfa è un forever chemical, ovvero una sostanza eterna, virtualmente impossibile da degradare che si accumula negli organismi viventi compreso il corpo umano. La seconda è che le acque minerali naturali rientrano in questa definizione solo se provengono da sorgenti o falde che hanno caratteristiche igieniche particolari ed eventualmente proprietà favorevoli alla salute. Una garanzia di purezza che in tutto il mondo sta venendo meno. In quali Paesi è statoil TfaA dare l’allarme è Pesticide Action Network, una Ong che si batte per ridurre l’uso dei pesticidi.