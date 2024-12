Liberoquotidiano.it - **Pd: bilancio record, spending review e pugno duro contro morosi, oltre 10 mln dal 2xmille**

Roma, 14 dic (Adnkronos) - Un anno da ricordare, almeno per quel che riguarda il. Con un dato che spicca su tutti: 10.286.158,17 euro di proventi dal 2xmille, pari a 628mila contribuenti e un incremento rispetto al 2022 del 40,01%. "Unstorico", ha sottolineato il tesoriere del Pd Michele Fina nella sua relazione all'Assemblea nazionale dem. "Il partito è un mezzo, una infrastruttura del Paese anche al servizio di chi non lo vota. Va gestito e rispettato, preso in prestito con cura", ha detto ancora Fina.Il tesoriere ha illustrato le linee guida della sua azione, ispirata alla. "Elly Schlein ha dato una indicazione chiara e l'esempio e quando la segretaria dà l'esempio è più facile", ha ammesso senatore dem. Risultato? 200mila euro di tagli strutturali, come emerge dalle tabelle illustrati ai delegati presenti e collegati.