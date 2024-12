Anteprima24.it - Patierno: “Era fondamentale dare un segnale. Ora sto bene”

Parla così Cosimo Patierno nel post gara del match vinto con il Team Altamura. "È il campo quello che parla – dice – Io sto bene, fortunatamente non gioco più con le infiltrazioni, è già la seconda partita che è così e sono contento per questo". Il bomber fa il punto sul girone d'andata: "È stato un Avellino con alti e bassi, sicuramente si poteva far meglio in alcuni momenti. Non siamo partiti benissimo, c'è stato un esonero ed è sempre destabilizzante – afferma – Il mister è stato bravo a riprenderci e a darci i consigli giusti, per rimetterci sulla strada giusta.