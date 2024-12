Ilfattoquotidiano.it - Napoli, stop overtourism e b&B: “Stanno cacciando i napoletani dal centro storico. Impossibile trovare casa a prezzi accessibili”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Da un lato c’è una città che brulica di turisti in ogni periodo dell’anno. Dall’altra parte ci sono i quartieri, soprattutto quelli del, in cui gli abitanti vengono sfrattati o costretti a lasciarecon richieste di affitto talmente elevate da spingerli ad andarsene per far posto a B&B e strutture ricettive. Acentinaia di cittadini e decine di associazioni sono scese in piazza per protestare contro gli effetti dell’.“La crescita incontrollata di B&B e case vacanze (spesso nemmeno dichiarate) – dice l’attivista e consigliera della II Municipalità Chiara Capretti – ha ampliato il problema dell’accesso allaper i cittadini. Negli ultimi anni abbiamo registrato oltre 10 mila sfratti che coincidono con il numero delle strutture ricettive che sono sorte senza una vera regolamentazione.