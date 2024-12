Ilrestodelcarlino.it - Mille lettere non consegnate, denunciato postino

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Lugo (Ravenna), 14 dicembre 2024 – Dentro c’erano informazioni commerciali, comunicazioni di enti pubblici e pure corrispondenza natalizia. Un migliaio diin totale che non hanno mai raggiunto i legittimi destinatari. Proprio così: perché sono rimaste nella disponibilità di un portadi Poste il quale, invece di consegnarle, per motivi ora da chiarire fino in fondo le aveva tenute con sé via via accumulandole. Almeno fino a giovedì mattina quando i carabinieri della locale Stazione dell’Arma sono arrivati a casa sua a Lugo nell’ambito di verifiche di altra natura. E hanno scoperto tutta quella posta in giacenza ingiustificata destinata ai cittadini del territorio lughese. Immediata la comunicazione al pm di turno Lucrezia Ciriello con contestuale sequestro del monte