Manovra stallo in lavori Commissione

7.00stanotte neisullainBilancio alla Camera.Dopo le proteste dell'opposizione,il governo non ha depositato i previsti emendamenti.Tra le modifiche,una prevedeva di aumentare lo stipendio dei ministri non parlamentari,equiparandolo a quello dei colleghi eletti. E anche la norma 'antiRenzi',per lo stop a incarichi retribuiti da paesi fuori dall'Ue per parlamentari e membri di governo. LaBilancio è rinviata alle 12,e slitta così la presentazione degli emendamenti del governo.