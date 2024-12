Oasport.it - LIVE Sci di fondo, Sprint Davos 2024 in DIRETTA: alle 14.45 il via delle qualificazioni femminili

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.25 Amici di OA Sport, buon pomeriggio e ben ritrovati allaindividuali a tecnica libera valevoli per la terza tappa della Coppa del Mondo-2025 di sci diin programma a(Svizzera)Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti allaindividuali a tecnica libera valevoli per la terza tappa della Coppa del Mondo-2025 di sci diin programma a(Svizzera). Dopo laa squadre andata in scena ieri, quest’oggi il format più imprevedibile del circuito viene riproposto nella sua versione più classica, gara che precederà la 20 km a tecnica libera prevista per domani.Inizieranno le donne. Svezia che sarà la squadra da battere con Maja Dahlqvist, Johanna Hagström ed Emma Ribom a comandare la pattuglia della forte formazione scandinava.