Oasport.it - LIVE Sci alpino, Discesa Beaver Creek 2024 in DIRETTA: Goggia seconda dietro Huetter, Bassino e Brignone perdono posizioni

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA20.02 La bosniaca Elvedina Muzaferija è 20ma a 2.23.20.00 L’americana Isabella Wright è 24ma a 2.67. Il podio, a questo punto, non cambierà più, salvo colpi di scena clamorosi.19.58 Macuga è la più veloce in assoluto nella parte bassa ed è quarta a 52 centesimi. Dunque Federica, al momento, porta a casa solo 32 punti per la classifica generale. Ammesso che resti ottava.19.57 Macuga èdi appena 32 centesimi al secondo intermedio. Può finire davanti a.19.56 La giovane tedesca chiude ultima a 3.60. Attenzione ora alla giovane americana Lauren Macuga: in prova è stata velocissima.19.55 Aicher è fuori dai giochi dopo un grave errore sul ripido. Distacco di 2.14.19.54 Nadia Delago 19ma a 2.30. Ora l’emergente tedesca Emma Aicher: può esplodere da un momento all’altro.