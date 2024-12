Lanazione.it - Libreria Sopra la Penna festeggia cinque anni di successi a Lucignana

Buon Compleannola. Tanti auguri per i tuoi proficuivolati in un soffio, grazie a una girandola di pagine scritte ieri e oggi, di lettori dai mille volti e dialetti, di autori sapienti e pronti a offrire la loro arte, di sostenitori sconosciuti diventati magicamente tuoi amici e grazie ancora al grande cuore di un piccolo e vivace borgo circondato e protetto dalle vette delle Alpi Apuane e degli Appennini e alla calorosa comunità che lo abita; tutti hanno contribuito a farti crescere aprendoti le braccia per stringerti in un abbraccio che è diventato neglisempre più forte e coeso. Laladi Alba Donati e Pierpaolo Orlando ahato il compleanno. Un ”lustro“ trascorso attraverso le storie delle migliaia di persone che da ogni parte di Italia sono arrivati fin quassù a visitarla.