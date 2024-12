Ilrestodelcarlino.it - Le strade in sicurezza: "Ora continuare i lavori"

Risultato raggiunto, quello in via del Crocifisso, nel popoloso quartiere di Santa Caterina, dove è stato realizzato un nuovo tratto del camminamento che va dall’area verde Santa Croce verso via Trieste. Un’opera utile e molto attesa, su una strada stretta e molto trafficata, dove passano anche i mezzi dei vigili del fuoco e le ambulanze per raggiungere le zone interne olte a bus, camion e mezzi agricoli. "Ora – spiegano Guglielmo Abbruzzetti, presidente dell’area verde S. Croce ed Elvezio Serena, residenti in zona, che ringraziano i sottoscrittori della petizione, l’amministrazione Calcinaro e l’impresa che ha realizzato il lavoro – è importante accelerare, proseguire e completare il camminamento, sia per arrivare in viale Trieste, sia per collegare i due centri sportivi, area verde S. Croce e centro USA di via Guarnieri, sotto ai palazzi Santarelli.