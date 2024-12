Lautaro feeling particolare con la Lazio e l’Olimpico | ghiotta occasione di riscatto

Leggi su Ilnerazzurro.it

Con il tonfo di Leverkusen, arrivato a pochi minuti dal termine della gara, archiviato e messo definitivamente alle spalle, l’Inter Campione d’Italia torna a concentrarsi sugli impegni di campionato, che porteranno la squadra di Inzaghi a giocare le ultime tre partite di Serie A del 2024 senza ulteriori distrazioni europee. La squadra nerazzurra scenderà nuovamente sul terreno di gioco dello Stadio Olimpico di Roma per affrontare la lanciatissimadi Marco Baroni, a pari punti (31) con la Beneamata ma con una gara in più e reduce dall’exploit di Napoli dove un gol di Isaksen ha regalato tre punti fondamentali ai biancocelesti per rimanere agganciati al treno scudetto.vittima illustre diL’Inter Campione d’Italia viene da 11 vittorie nelle ultime 14 gare ufficiali, eccezion fatta per la gara con la Fiorentina, per la cui data di recupero si dovrà ancora attendere, l’ultima delle quali nell’impegno casalingo col Parma di venerdì 6 dicembre.