L’armonia del Tiglio il romanzo di Ines Turani | inno alla vita e all’amicizia

Bergamo. Il, pubblicato lo scorso giugno da Bolis editore e disponibile in tutte le librerie della città e anche online, ha come protagonista Cecilia, una donna “diversamente giovane” che, con un tocco di originalità, insei sue amiche a un incontro speciale. Tramite un elegante invito scritto a mano su pergamena pregiata, Cecilia le convoca per una partita a burraco e un apericena nel suo incantevole giardino, ricco di piante, fiori, profumi e colori.Sin dall’inizio, le amiche trovano curiosa la scelta di inviare una raccomandata con un messaggio tanto criptico e con così largo anticipo anziché ricorrere a un semplice messaggio sul telefono. Tuttavia, intrigate e affezionate, accettano l’invito. Il giorno prestabilito si apre così un convivio unico, dove ogni cosa può accadere: verità nascoste vengono rivelate, segreti emergono e i legami si rafforzano.