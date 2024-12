Leccotoday.it - Incidente a Vercurago: pedone investito e soccorso d'urgenza

Leggi su Leccotoday.it

Grossa paura nella tarda mattinata di oggi per un giovane. L'stradale è avvenuto alle ore 11.05 di sabato 14 dicembre in via Vittorio Veneto, la strettoia vicino al municipio che sale dalla Lecco-Bergamo. Ad avere la peggio un ragazzo di 21 anni travolto da.