Il terribile schianto sulla Volterrana | lutto per la morte di Simone Calati

Terricciola (Pisa), 14 dicembre 2024 – Un’altra tragedia della strada in Valdera. Teatro, un’arteria che di morti, nel tempo, purtroppo ne ha già visti. Stavolta a perdere la vita è stato un uomo di 52 anni, che è deceduto nel pomeriggio di ieri a Terricciola dopo l’impatto della sua auto con un Tir che procedeva nella direzione oppostastrada provinciale della. L’automobile ha poi terminato la corsa in un fossato. La vittima èdi Cascina. La dinamica del drammatico sinistro è stata subito messa sotto la lente dalle forze dell’ordine intervenute per i rilievi di rito e di legge: tutto quanto rilevato, appunto, potrà consentire la ricostruzione del copione della tragedia. Sul luogo sono intervenute, una volta scattato l’allarme e la richiesta di soccorso, la Misericordia di Selvatelle, l’India di Peccioli, l’auto medica del 118 Livorno Pisa e i vigili del fuoco.