Dilei.it - GF, Jessica Morlacchi contro Luca Calvani: la frase che ha scatenato la lite

Leggi su Dilei.it

Volano stracci nella casa del Grande Fratello, e lo spirito del Natale sembra una miccia pronta ad esplodere. Ieri tre litigi hanno incendiato la giornata, con la faida trache catalizza l’attenzione. I due se le sono dette di santa ragione, senza risparmiare offese pesanti.Il gelo traI due non si parlano da giorni. Tutto è cominciato quandoha nominato Helena Prestes per l’eliminazione, salvo poi avvicinarsi nuovamente alla modella brasiliana. Una notte,si è infilato nel letto di Helena per metterla in guardia dagli sguardi giudicanti di. Peccato che Ilaria Galassi abbia sentito tutto e riferito alla cantante, scatenando un prevedibile terremoto.Le accuse di, ormai convinta chereciti un copione, ha preso le distanze.