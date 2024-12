Liberoquotidiano.it - Georgia, oggi l'elezione del nuovo presidente ma Zourabishvili non cede

Tbilisi, 13 dic. (Adnkronos) - Lo scontro istituzionale si acuisce incon il rischio che la tensione nelle strade di Tbilisi torni a crescere dopo la relativa calma con cui si sono svolte le proteste negli ultimi giorni.il governo di Sognono ha fissato l'delda parte del collegio elettorale. Ma lauscente, la filoeuropea Salomé, non ha intenzione dire l'incarico, dopo aver denunciato l'illegittimità delParlamento, quindi del Collegio elettorale chiamato a eleggere il suo successore, in seguito alle frodi alle elezioni legislative dello scorso 26 ottobre, vinte, con il 54% dei voti da Sognono, con la coalizione delle forze di opposizione ferma al 38%. Intanto ieri le manifestazioni di protesta sono arrivate al 106esimo giorno consecutivo, dall'annuncio della sospensione dei negoziati per l'adesione all'Unione europea da parte del premier.