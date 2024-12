Ilfattoquotidiano.it - Fuga di monossido di carbonio in un ristorante a Milano: cinque persone intossicate in piazza Argentina

Paura anella pomeriggio di sabato 14 dicembre. A causa di una perdita didisono finite all’ospedale per intossicazione. Il fatto è avvenuto all’interno delToasteriain, non lontano da Corso Buenos Aires.Ad accusare il malore sono statidipendenti del locale che sono stati portati in codice giallo negli ospedali di Niguarda e Policlinico. Sul posto, attorno alle 16,45, sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale che hanno rilevato un’alta presenza dinel. Ad effettuare l’intervento una autopompa del Distaccamento dile Cuoco e il nucleo Nbcr che ha provveduto ad effettuare i rilievi confermando l’alta presenza del gas. Per questo, in via precauzionale, è stato evacuato l’intero condominio.