Thesocialpost.it - Femminicidio di Noemi Durini, la mamma scrive ancora a Nordio: “I killer devono restare in carcere”

«Stop ai permessi premio e provvedimenti disciplinari per chi glieli ha concessi: tutti questi permessi rappresentano una sconfitta dello Stato». Con queste parole Imma Rizzo,di, e il suo avvocato Valentina Presicce, tornano a rivolgersi al Ministro della Giustizia Carlo, chiedendo l’abolizione dei permessi premio per Lucio M., assassino della giovane salentina uccisa nel 2017, e per chiunque si macchi di reati particolarmente efferati come il, anche se minorenne.Leggi anche:aggredita e sepolta viva: ilLucio Marzo in semilibertàNella lettera, inviata il 9 dicembre, il legale denuncia irregolarità nella gestione della pena di Lucio M., che avrebbe ottenuto permessi premio troppo presto, nonostante i limiti previsti dalla legge.